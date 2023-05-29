Франция

Нападник отримав почесну нагороду.

На церемонії вручення нагород UNFP – офіційній церемонії Ліги 1, організованій профспілкою гравців – Кіліана Мбаппе вчетверте поспіль було названо найкращим гравцем року в вищому дивізіоні, повідомляє портал GFFN.

Зазначимо, що на нагороду також претендував Ліонель Мессі (ПСЖ), Луїс Опенда та Секо Фофана (обидва — Ланс), Джонатан Девід (Лілль).

В цьому розіграші Ліги 1 Кіліан Мбаппе відзначився 28 забитим голами та шістьма результативними передачами в 33 матчах.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Мбаппе — найбільш високооплачуваний спортсмен світу до 25 років.