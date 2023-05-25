Іспанія

Команда розглядає варіант із гравцем національної збірної Франції.

У середу з'явилася інформація про те, що Кіліан Мбаппе не має наміру продовжувати свій контракт на наступний рік після 2024 року, і стала відома реакція Реала.

Джерела у Франції стверджують, що Мбаппе не буде продовжувати свій контракт до 2025 року, рішення він повинен прийняти до завершення липня. Це означає, що Парі Сен-Жермен повинен вирішити, чи спробувати продати його цього літа, чи ризикнути знову втратити його безкоштовно – те, що вони показали, що готові зробити минулого літа.

Diario AS повідомляє, що Реал готовий знову перейти на Кіліана Мбаппе, але лише за певних умов. Вони не мають наміру платити ПСЖ "жодного євро" за нього, і тільки подумають про безкоштовний перехід. Крім того, вони згадують, що Мбаппе, ймовірно, доведеться підписати попередній контракт, щоб уникнути іншої ситуації, коли він залишив їх з нічим минулого червня. Якщо він хоче здійснити свою мрію зіграти на Сантьяго Бернабеу, йому доведеться багато працювати над собою.

Це є невеликий сюрприз. "Лос-бланкос" були принижені рішенням Мбаппе залишитися на Парк де Пренс, а вболівальники та ієрархія клубу тепер налаштовані середньо до французького футболіста. Реал Мадрид інституційно не погоджуватиметься на дещо більші кошти, поки до певного моменту не переконається, що Мбаппе буде тим, хто лагодить проблеми.