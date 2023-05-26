Іспанія

Каталонці не пропонували аргентинцю нову угоду.

Барселона поки не робила жодних пропозицій нападнику ПСЖ Ліонелю Мессі. Про це футболіст розповів своїм ексодноклубникам Жорді Альбі та Серджі Роберто під час вечері в Парижі.

Футболісти Барси отримали кілька вихідних після завоювання чемпіонського титулу в Іспанії та відправились у столицю Франції на відпочинок. Там вони й зустріли семикратного володаря Золотого м'яча та разом повечеряли.

Під час розмови мова зайшла про можливе повернення аргентинця до Барселони. Мессі відповів, що каталонський клуб ще не робив йому пропозицію, стверджує Mundo Deportivo.

Контракт Мессі із ПСЖ розрахований до 30 червня 2023 року.

Цього сезону Ліонель провів 29 матчів: на його рахунку 15 голів і 15 асистів.