Франция

Француз може повернутись в Лігу 1.

Голкіпер Тоттенгема Уго Льоріс прокоментував можливий перехід у Ніццу вже цього літа.

"Я дуже прив’язаний до міста Ніцца, але я не можу говорити про якісь конкретні речі. Клуб повинен спочатку закінчити сезон, у команди є два голкіпери...

Важко про це говорити. Я дозволю долі розпоряджатися", – наводить слова голкіпера RMC Sport.

Цього сезону Уго Льоріс провів 31 матч у всіх клубних турнірах: він дев'ять разів зберіг свої ворота сухими.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Тоттенгем розглядає голкіпера Брентфорда Раю через ймовірний відхід Льоріса.