Француз може повернутись в Лігу 1.
Угор Льоріс, getty images
01 червня 2023, 22:27
Голкіпер Тоттенгема Уго Льоріс прокоментував можливий перехід у Ніццу вже цього літа.
"Я дуже прив’язаний до міста Ніцца, але я не можу говорити про якісь конкретні речі. Клуб повинен спочатку закінчити сезон, у команди є два голкіпери...
Важко про це говорити. Я дозволю долі розпоряджатися", – наводить слова голкіпера RMC Sport.
Цього сезону Уго Льоріс провів 31 матч у всіх клубних турнірах: він дев'ять разів зберіг свої ворота сухими.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Тоттенгем розглядає голкіпера Брентфорда Раю через ймовірний відхід Льоріса.