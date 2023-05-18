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Француз може перебратись в інший чемпіонат.

Голкіпер Тоттенгема Уго Льоріс з великою долею вірогідності залишить команду по завершенню сезону.

Як повідомляє видання Foot Mercato, французький футболіст веде перемовини з представником чемпіонату Саудівської Аравії — Аль-Хілялем.

Цього сезону Уго Льоріс провів 31 матч у всіх клубних турнірах: він дев'ять разів зберіг свої ворота сухими.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Тоттенгем розглядає голкіпера Брентфорда Раю через ймовірний відхід Льоріса.