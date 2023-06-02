Франция

Захисник буде шукати собі нову команду.

Контракт Серхіо Рамоса з Парі Сен-Жермен добігає кінця, тому було дуже цікаво, чи продовжать сторони співпрацю.

Інтригу "вбили" синхронні повідомлення французького клуба та іспанського захисника.

Пресслужба клуба виклала відеоролик з подякою досвідченому футболісту.

Тоді як той написав у свому твіттері:

"Завтра буде особливий день, завтра я попрощаюся з ще одним етапом свого життя, прощавай, ПСЖ.

Я не знаю, у скількох місцях можна почуватися як вдома, але, без сумніву, ПСЖ, його вболівальники та Париж були для мене таким місцем".

Зазначимо, що діючий контракт футболіста з ПСЖ розрахований до кінця поточного сезону, в якому він провів 43 матчі, забивши три м'ячі та віддавши один асист.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Рамос відмовився від запропонованого контракту ПСЖ.