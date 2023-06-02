Ще одним суперником парижан буде місцевий клуб Сересо Осака.
Гравці ПСЖ, Getty Images
02 червня 2023, 11:40
ПСЖ повернеться до Японії для проведення передсезонного турне у рамках підготовки до наступного сезону. Про це повідомляє прес-служба клубу.
Літній тур пройде з 22 липня до 2 серпня. За цей час команда Крістофа Галтьє проведе три товариські матчі.
25 та 28 липня пройдуть матчі в Осаці проти Ан-Насра, в якому виступає Кріштіану Роналду та місцевою командою Сересо. 1 серпня у Токіо відбудеться матч проти міланського Інтера.
ПСЖ є чемпіоном Ліги 1. Завтра, 3 червня, парижани проведуть заключний матч сезону проти Клермона. Початок – о 22:00 за київським часом.
Раніше ПСЖ заявив, що Галтьє помилково заявив про відхід Мессі.