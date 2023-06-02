Франция

Ще одним суперником парижан буде місцевий клуб Сересо Осака.

ПСЖ повернеться до Японії для проведення передсезонного турне у рамках підготовки до наступного сезону. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Літній тур пройде з 22 липня до 2 серпня. За цей час команда Крістофа Галтьє проведе три товариські матчі.

La tournée d'été 2023 se déroulera du 22 juillet au 2 août. Les Parisiens disputeront trois matchs — les 25 et 28 juillet à Osaka contre Al-Nassr puis Cerezo Osaka et le 1er août 2023 à Tokyo contre l'Inter Milan.#PSGJapanTour2023 🇯🇵 pic.twitter.com/W74IJaQXwe — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) June 2, 2023

25 та 28 липня пройдуть матчі в Осаці проти Ан-Насра, в якому виступає Кріштіану Роналду та місцевою командою Сересо. 1 серпня у Токіо відбудеться матч проти міланського Інтера.

ПСЖ є чемпіоном Ліги 1. Завтра, 3 червня, парижани проведуть заключний матч сезону проти Клермона. Початок – о 22:00 за київським часом.

Раніше ПСЖ заявив, що Галтьє помилково заявив про відхід Мессі.