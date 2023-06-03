Франция

Тренер буде шукати собі нову роботу.

Парі Сен-Жермен провів оцінку роботи головного тренера команди Крістофа Галтьє та прийняв рішення щодо його майбутнього.

Як повідомляє видання L`equipe, французький тренер залишить команду. Клуб вирішив припинити співпрацю.

Зазначимо, що в цьому сезоні ПСЖ виграв чемпіонат та Суперкубок Франції, але вилетів на стадії 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, раніше Парі Сен-Жермен заявив, що Галтьє помилково заявив про відхід Мессі з команди цього літа.