Французький тренер може перебратись в Серію А.
Крістоф Галтьє, getty images
01 червня 2023, 17:35
Наполі після ускладнення відносин між президентом Ауреліо Де Лаурентісом та головним тренером Лучано Спаллетті знаходиться в пошуках нового керманича.
Як повідомляє видання Il Mattino, керівництво неаполітанців звернуло увагу на Крістофа Галтьє, який може покинути Парі Сен-Жермен.
Втім, Ауреліо Де Лаурентіс розуміє, що домовитись буде доволі важко, адже спеціаліст попросить немалу зарплатню.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Наполі зв'язався з Нагельсманном після труднощів у переговорах із Луїсом Енріке.