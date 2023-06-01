Італія

Французький тренер може перебратись в Серію А.

Наполі після ускладнення відносин між президентом Ауреліо Де Лаурентісом та головним тренером Лучано Спаллетті знаходиться в пошуках нового керманича.

Як повідомляє видання Il Mattino, керівництво неаполітанців звернуло увагу на Крістофа Галтьє, який може покинути Парі Сен-Жермен.

Втім, Ауреліо Де Лаурентіс розуміє, що домовитись буде доволі важко, адже спеціаліст попросить немалу зарплатню.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Наполі зв'язався з Нагельсманном після труднощів у переговорах із Луїсом Енріке.