Франция

Зірковий аргентинець залишив паризький гранд на правах вільного агента

Парі Сен-Жермен офіційно повідомив про те, що нападник команди Ліонель Мессі залишить клуб наприкінці цього сезону.

Контракт 35-річного аргентинця з паризьким грандом підходить до свого завершення цього літа, і сторони вирішили не продовжувати співпрацю.

Мессі залишає ПСЖ на правах вільного агента. Майбутній крок зіркового гравця в кар'єрі наразі невідомий.



У поточному сезоні Ліонель Мессі відіграв 40 матчів на клубному рівні, забивши 21 гол та віддавши 20 гольових передач. Всього на рахунку аргентинця 74 поєдинки у футболці ПСЖ, в яких від відзначився 32 забитими м'ячами та 35 асистами.

В період своєї кар'єри у Парі Сен-Жермен Мессі двічі виграв чемпіонат Франції та один раз переміг у Суперкубку Франції.