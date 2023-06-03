Іспанія

Головний тренер Барселони очікує аргентинця.

Головний тренер Барселони Хаві сподівається, що Мессі повернеться в Барселону. Це пріоритет каталонців.

Також важливим є запрошення нового опорного півзахисника на місце Серхіо Бускетса, який вирішив покинути команду.

"Пріоритети дуже чіткі. Я дуже хотів би, щоб Мессі повернувся, я з ним говорив. Я вже сказав, що це залежить від нього. Окрім Лео, іншим пріоритетом є опорний півзахисник", — наводить слова іспанця журналіст Фабріціо Романо.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Інтер Маямі зробив пропозицію Мессі на 200 млн євро.