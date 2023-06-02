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Американський клуб прагне підписати семиразового володаря ЗМ.

Нападник ПСЖ Ліонель Мессі завершує свої виступи в складі французького клубу на правах дворічної угоди, що має добігти завершення вже наприкінці поточного сезону. Наразі вирішується майбутнє аргентинської зірки.

За інформацією Fichajes, Інетр Маямі Девіда Бекхема пропонує Лео 4-річну угоду із зарплатою близько €50 млн на рік.

Також є опція, що аргентинець підпише контракт з американським клубом, але спочатку поїде у річну оренду до Барселони.

У поточному сезоні аргентинський нападник відіграв 40 матчів, забивши 21 гол та віддавши 20 гольових передач