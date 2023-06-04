Франция

Найкращим асистентом став його партнер по команді Ліонель Мессі.

Вчора, 3 червня, пройшли матчі заключного 38 туру французької Ліги 1, за підсумками яких визначилися фінальні позиції всіх клубів у турнірній таблиці.

Найкращим бомбардиром чемпіонату Франції став нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе, який забив 29 голів та віддав шість гольових передач. Для 24-річного француза це п'ята Золота бутса поспіль.

Крім Мбаппе до трійки найкращих бомбардирів увійшли Олександр Ляказетт з Ліона (27 голів та 6 асистів) та Джонатан Девід з Лілля (24 голи та 10 асистів).

Найкращим асистентом турніру став форвард ПСЖ Ліонель Мессі – 16 результативних передач. Друге місце у Бенжамена Буріжо з Ренна (11 асистів), а трійку найкращих доповнили тріо гравців із 10 асистами — Неймар (ПСЖ), Ремі Кабелла (Лілль) та Жонатан Клос (Марсель).