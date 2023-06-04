Франция

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги 1, що відбувся 3 червня 2023 року, 22:00.

ПСЖ у матчі останнього 38 туру французької Ліги 1 на своєму полі поступився Клермону з рахунком 2:3.

До 21 хвилини матчу команда Крістофа Галтьє двічі вразила ворота суперника зусиллями Серхіо Рамоса та Кіліана Мбаппе, який реалізував пенальті.

Потім на 24 хвилині Йохан Гастьєн відіграв один м'яч, а наприкінці першого тайму Мехді Зеффан зрівняв цифри на табло. Перемогу гостям приніс забитий м'яч у виконанні Греджон Кеї на 63 хвилині.

Також наголосимо, що на 37 хвилині Кеї не реалізував пенальті.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу ПСЖ — Клермон у французській Лізі-1-2022/23:

ПСЖ – Клермон 2:3

Голи: Рамос, 16, Мбаппе, 21 (з пенальті) — Гастьєн, 24, Зеффан, 45+1, Кеї, 63.

ПСЖ: Доннарумма (Летельє, 80), Бітшиабу (Маркіньйос, 80), Рамос, Перейра (Гарбі, 89), Мессі, Хакімі, Верратті, Вітінья (Саншеш, 58), Заїр-Емрі, Мбаппе, Екітіке (Солер, 57).

Клермон: Діав, Кофріє, В'єтеска, Сейду, Рашані, Сарачевич (Хауї, 69), Боргес (Ож'є, 89), Зеффан (Аллевіна, 46), Гастьєн, Гоналон (Маньєн, 69), Кеї (Андрич, 84).

Попередження: Мбаппе, Перейра — В'єтеска.

На 37 хвилині Кеї (Клермон) не реалізував пенальті.