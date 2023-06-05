Франция

Монако залишився без наставника.

Монако звільнив головного тренера Філіпа Клемана, про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Філіп очолив команду в січні 2022 року. Він допоміг Монако посісти третє місце в Лізі 1 за підсумками сезону 2021-22. У поточному сезоні Монако посів 6 позицію та не потрапив до єврокубків.

Спортивний директор клубу Пол Мітчелл сказав наступне про звільнення Клемана:

"Це важке рішення, тому що Філіп віддавав всі свої сили й завжди поводився професійно. Від імені клубу я хотів би подякувати йому за всі його зусилля" - підкреслив Мітчелл.

Наступником тренера має стати Джессі Марш.