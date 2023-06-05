Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу італійської Серії А, що відбувся 4 червня 2023 року, 22:00.

В останньому матчі сезону Серії А Мілан впевнено виграв у Верони з рахунком 3:1. Дублем відзначився Леау, ще один м'яч з пенальті забив Жиру. У гостей своє прізвище в протокол матчу записав Фараоні.

Мілан фінішував на четвертому місці Серії А та зіграє у Лізі чемпіонів. Верона на 18-ій сходинці та буде змушена виборювати право залишитись в елітному дивізіоні. Попереду "стики" зі Спецією Віктора Коваленка. Переможець у фіналі зіграє з Барі або Кальярі.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Мілан — Верона в італійській Серії А-2022/23:

Мілан — Верона 3:1

Голи: Жиру, 45+1, пен., Леау, 85, 90+1 — Фараоні, 72