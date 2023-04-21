Ліга конференцій

Дивіться найцікавіші моменти поєдинку Ліги конференцій, який відбувся 20.04.2023 о 22:00.

Базель у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги конференцій у гостях обіграв Ніццу (2:1).

Основний час матчу закінчився внічию з рахунком 1:1. На гол господарів поля у виконанні Лаборда, гості відповіли результативним ударом Огюстена на 86 хвилині.

Потім на початку овертаймів Базель забив переможний м'яч зусиллями Касіма.

Зазначимо, що у першій грі було зафіксовано нічию з рахунком 2:2.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Ніцца — Базель в 1/4 фіналу Ліги Європи-2022/23:

Ніцца — Базель 1:2

Голи: Лаборд, 9 — Огюстен, 86, Касім, 98.

Ніцца: Шмайхель — Ндаїшіміє (Белахіан, 114), Тодібо, Данте — Менді (Росаріо, 73), Ремсі, Бургер, Будуаї (Браїмі, 87), Тюрам, Бард (Амрауі, 73) — Лаборд, Моффі (Пепе, 73).

Базель: Хіц — Ланг, Адамс, Пельмар — Ндоє (Фінк, 120), Діуф, Джака (Ессіам, 106), Бургер (Огюстен, 72), Міллар (Калафіорі, 72) — Амдуні, Зечірі (Малес, 83).

Попередження: Данте, Будуаї, Бард, Ремсі, Пепе, Тюрам — Ндоє, Ланг.