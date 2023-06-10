Бразилець продовжить виступати в Лізі 1.
Ісмаїлі, фото Лілль
10 червня 2023, 15:55
Захисник Лілля Ісмаїлі підписав новий контракт з клубом. Про це повідомляє офіційний сайт французької команди.
Колишній футболіст Шахтаря, якому в січні виповнилось 33 роки, підписав з "догами" угоду на наступний сезон.
Зазначимо, що в цьому сезоні Ісмаїлі відіграв 25 матчів на клубному рівні, в яких відзначився двома голами та двома асистами.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що головний тренер Лілля Паулу Фонсека може очолити Вест Гем.