Франция

Бразилець продовжить виступати в Лізі 1.

Захисник Лілля Ісмаїлі підписав новий контракт з клубом. Про це повідомляє офіційний сайт французької команди.

Колишній футболіст Шахтаря, якому в січні виповнилось 33 роки, підписав з "догами" угоду на наступний сезон.

Зазначимо, що в цьому сезоні Ісмаїлі відіграв 25 матчів на клубному рівні, в яких відзначився двома голами та двома асистами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що головний тренер Лілля Паулу Фонсека може очолити Вест Гем.