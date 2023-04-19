Англія

"Молотобійці" мають намір змінити наставника у майбутнє міжсезоння.

Головний тренер Лілля Паулу Фонсека наступного літа може очолити Вест Гем. Про це повідомляє The Guardian.

За інформацією джерела, керівництво "молотобійців" серйозно задумалося над звільненням Девіда Моєса. Рішення не остаточне, але близьке до остаточного вердикту.

Крім Фонсеки на посаду наставника "молотобійців" претендують Грем Поттер та Брендан Роджерс, які були звільнені з Челсі та Лестера відповідно протягом поточного сезону.

Також наголошується, що Фонсека міг очолити Вест Гем у 2018 році, коли працював в Україні із Шахтарем.

Після 30 ігор Вест Гем набрав 31 очко та посідає 15 місце в АПЛ, маючи матч у запасі. Лілль за 31 тур набрав 55 очок та перебуває на п'ятому місці у Лізі 1.