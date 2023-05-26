Італія

Команди шукають підсилення атакувальної ланки.

Вінгер Лілля Едон Жегрова проводить непоганий сезон, тому не дивно, що він зацікавив ряд сильних європейських клубів.

Як повідомляє видання Calciomercato, косовар зацікавив двох представників Серії А — Мілан та Наполі, а також Ліон з Ліги 1.

В цьому сезоні Едон Жегрова провів 24 поєдинки на клубному рівні, в яких відзначився чотирма голами та п'ятьма асистами.

Стверджується, що Лілль попросить за гравця 10-15 мільйонів євро.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що головний тренер Лілля Паулу Фонсека — один із головних претендентів, щоб улітку очолити Крістал Пелес