Команди шукають підсилення атакувальної ланки.
Едон Жегрова, фото getty images
26 травня 2023, 18:40
Вінгер Лілля Едон Жегрова проводить непоганий сезон, тому не дивно, що він зацікавив ряд сильних європейських клубів.
Як повідомляє видання Calciomercato, косовар зацікавив двох представників Серії А — Мілан та Наполі, а також Ліон з Ліги 1.
В цьому сезоні Едон Жегрова провів 24 поєдинки на клубному рівні, в яких відзначився чотирма голами та п'ятьма асистами.
Стверджується, що Лілль попросить за гравця 10-15 мільйонів євро.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що головний тренер Лілля Паулу Фонсека — один із головних претендентів, щоб улітку очолити Крістал Пелес