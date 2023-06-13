Франция

Олів'є Летанг задоволений співпрацею з португальським фахівцем.

Президент Лілля Олів'є Летанг прокоментував ситуацію з майбутнім головного тренера Паулу Фонсеки.

"Як я вже казав після матчу в Труа, це не моя справа, але Паулу сам дав відповідь на це запитання на пресконференції, а потім повторив її гравцям у роздягальні.

Фонсека щасливий у Ліллі. Ми провели насичений сезон, в якому пережили повний спектр емоцій. В нас є щире бажання продовжувати співпрацю. У мене з ним дуже хороші стосунки", - наводить слова Летанга прес-служба клубу.

За підсумками минулого сезону Лілль посів п'яте місце у турнірній таблиці французької Ліги 1, що дає право "догам" виступити в Лізі конференцій.

Раніше повідомлялося, що захисник Ісмаїлі продовжив контракт із Ліллем.