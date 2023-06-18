Ліга націй

Хорватський голкіпер поділився своїми думками перед грою з Іспанією.

Воротар збірної Хорватії Домінік Лівакович прокоментував майбутній матч фіналу Ліги націй проти Іспанії.

"Ми приїхали на турнір із міцною впевненістю у своїх силах. У нас вже є бронза та срібло, і сюди ми приїхали за золотом. Матч проти Іспанії буде дуже важким. Це дуже сильна команда. Кожен із 23 гравців у її заявці чудовий.

Як це вигратиме перший міжнародний турнір в історії збірної Хорватії? Ми мріємо про це. Кожен із нас мріє виграти золоту медаль для Хорватії. Ми, звісно, зробимо для цього все можливе, і я сподіваюся, що досягнемо цього за підтримки наших вболівальників", — наводить слова Ліваковича прес-служба УЄФА.

Нагадаємо, матч Хорватія — Іспанія відбудеться сьогодні, 18 червня, о 21:45 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.