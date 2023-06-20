Франция

Півзахисник може залишитися у клубі.

Марко Верратті отримав пропозицію від Ліги Саудівської Аравії, але ПСЖ не відпустить гравця збірної Італії менш ніж за 80 мільйонів євро, повідомляє Альфредо Педулла.

Вважається, що саудівський Аль-Хіляль зробив офіційну пропозицію щодо Верратті, але, за словами Педулли, ПСЖ не буде слухати пропозицій нижче 80-100 мільйонів євро.

У грудні минулого року Верратті продовжив контракт з ПСЖ до червня 2026 року, але його майбутнє у столиці Франції залишається невизначеним.

Його агент Рафаела Пімента сказала Sky Sport Italia, що екс-зірці Пескари потрібно два-три тижні, щоб визначитися зі своїм майбутнім.

Пімента додав, що саудівські клуби потрібно поважати і що пропозиції, які стрясають європейський футбол на ранніх стадіях літнього трансферного вікна, означають, що ці клуби мають конкретні проекти.

Верратті також пов’язували з переходом у Рому, але, схоже, він не хоче приєднуватися до "джаллороссі".

Італійський гравець приєднався до ПСЖ з Пескари в 2012 році і забив 11 голів у 416 матчах за гранд Ліги 1.