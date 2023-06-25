Франция

Бразилець вважає, що міг би досягти більшого в футболі.

Нападник Парі Сен-Жермен Неймар вважає, що не до кінця реалізував свій талант.

"Я ніколи не біжу від звинувачень. Навіть навпаки. Я завжди б'ю себе в груди і говорю: «Можете звинуватити мене". Я знаю, який рівень мого таланту. Я знаю, на що здатний. Але футбол – не індивідуальний вид спорту.

Якби він був індивідуальним, я вже досяг би всіх своїх цілей. Але ні. Звичайно, через моє ім'я тиск вищий. І на полі, і поза ним. Іноді я не погоджуюсь з великою критикою, бо це моє особисте життя, я можу робити, що хочу. На полі можна висловлюватись вільно", — сказав Неймар в інтерв'ю BandSports.

У цьому сезоні Неймар провів на клубному рівні 29 поєдинків, у яких він забив 18 голів та віддав 17 результативних передач.

Раніше повідомлялось, що Аль-Хіляль розпочав спроби підписати Неймара після невдачі з Мессі.