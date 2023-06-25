Сума викупу 18-річного турка становить 17,5 млн євро.
Арда Гюлер, Getty Images
25 червня 2023, 14:20
Півзахисник Фенербахче Арда Гюлер може продовжити свою кар'єру в італійській Серії А. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра у своєму твіттері.
За інформацією джерела, керівництво "россонері" готове викупити контракт 18-річного турка за 17,5 мільйонів євро.
Наразі представники Мілану ведуть переговори з футболістом, переконуючи його перебратися до Італії на тлі інтересу з боку інших топ-клубів Європи.
Минулого сезону Гюлер провів 32 матчі, в яких забив шість голів та віддав п'ять результативних передач.