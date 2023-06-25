Україна

Коментар гравця молодіжної збірної щодо поведінки свого співвітчизника.

Збірна України U-21 здобула другу перемогу на молодіжному Євро-2023. Українці вирвали три очки в грі проти Румунії (1:0).

Проте був і неприємний епізод в матчі. Форвард Владислав Ванат, який вийшов на заміну у грі, отримав пряму червону картку за неспортивну поведінку. Він штовхнув гравця румунської збірної. Через це Ванат точно пропустить наступний поєдинок проти Іспанії U-21.

Дії свого земляка прокоментував гравець молодіжної збірної України Костянтин Вівчаренко.

"Головне – збірна виграла. Він вибачився перед командою. З кожним може трапитись така ситуація, тому нема ніяких проблем. Чесно кажучи, я навіть не бачив цей момент. Просто вже побачив, як їхній гравець лежить на полі. Думаю, там нічого такого серйозного не було – більше гра на публіку", — сказав Вівчаренко в коментарі Суспільному.

Відео голу та огляд цього матчу дивіться на Football.ua.