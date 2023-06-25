Україна

Команда має потужні амбіції.

Захисник збірної України U-21 Костянтин Вівчаренко висловився про підготовку команди до матчу третього туру групової стадії Євро-2023 проти Іспанії.

"Думаю, на цю команду і не треба налаштовуватись – її ім’я говорить саме за себе. Звісно, нам теж потрібно виходити і грати на перемогу. Ми дуже хочемо посісти перше місце і будемо виходити [на поле] й робити все можливе", - сказав Вівчаренко в коментарі Суспільному.

Відео голу та огляд цього матчу дивіться на Football.ua.