Команда має потужні амбіції.
Костянтин Вівчаренко, фото - Команда №1
25 червня 2023, 17:48
Захисник збірної України U-21 Костянтин Вівчаренко висловився про підготовку команди до матчу третього туру групової стадії Євро-2023 проти Іспанії.
"Думаю, на цю команду і не треба налаштовуватись – її ім’я говорить саме за себе. Звісно, нам теж потрібно виходити і грати на перемогу. Ми дуже хочемо посісти перше місце і будемо виходити [на поле] й робити все можливе", - сказав Вівчаренко в коментарі Суспільному.
Відео голу та огляд цього матчу дивіться на Football.ua.