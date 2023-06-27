Франция

Іспанський голкіпер продовжує поновлення після нещасного випадку на відпочинку.

Воротар ПСЖ Серхіо Ріко прогресує у відновленні після нещасного випадку на відпочинку. Про це повідомляє L'Équipe.

Нагадаємо, 29-річного іспанця було доставлено до лікарні на гелікоптері 28 травня після того, як він головою зіткнувся з конем. Після обстеження у футболіста було діагностовано крововилив у мозок.

За словами дружини іспанця Альби Сілви, Ріко вже почав спілкуватися з близькими, вийшовши з коми.

"Справи налагоджуються. Серхіо розмовляє. Він називає нас за іменами, чудово впізнаючи нас, і в нього хороша пам'ять. Сподіваюся, найближчим часом його переведуть з реанімації, але лікарі мають бути впевнені в його здоров'ї, тому рішення ще не прийняте. Ми повністю їм довіряємо.

Чи пам'ятає Ріко момент отримання травми? Я не думаю, але нам доведеться почекати, поки він зможе все згадати. Зараз ми просто намагаємося зробити так, щоб він почував себе добре і спокійно", — сказала Сілва.

Нагадаємо, Ріко виступає за ПСЖ із 2020 року. Його чинний контракт розрахований до літа 2024 року. Минулого сезону Серхіо не провів жодного матчу.