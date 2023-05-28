Франция

29-річний іспанець був на відпочинку в Іспанії.

Воротар ПСЖ Серхіо Ріко отримав травму голови після падіння з коня. Про це повідомляє Reuters.

29-річний іспанець був на відпочинку в Іспанії після завойованого чемпіонського титулу із ПСЖ у вчорашньому матчі проти Страсбуру (1:1).

За інформацією джерела, футболіст впав із коня після зіткнення з іншим конем, після чого вдарився головою.

Зазначається, що Серхіо був доставлений до шпиталю Севільї на гелікоптері і його стан оцінюється як важкий. Йому діагностували черепно-мозкову травму.

За даними іспанських ЗМІ, гравець непритомний і чекає подальших тестів, які визначать його стан.

Цього сезону Ріко не зіграв жодного матчу після того, як провів минулу кампанію на правах оренди в Мальорці.