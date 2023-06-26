Франция

Зміни на тренерському містку парижан.

Колишній тренер збірної Іспанії Луїс Енріке в кроці від призначення у ПСЖ. За інформацією ЗМІ, паризький клуб завершив співпрацю з Крістофом Галтьє, який привів команду до чергового чемпіонського титулу за підсумками сезону, після чого залишився без головного тренера на чолі колективу.

Як передає Le Parisien, офіційне звільнення Крістофа Гальтьє може відбутися 28 червня, після чого має бути оголошено про призначення Луїса Енріке. Французький спеціаліст отримає 6 млн євро як компенсацію.

Раніше повідомлялось, що 53-річний фахівець зацікавлений у роботі в АПЛ, проте очолити лондонський Челсі в нього так і не вийшло.