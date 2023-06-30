Франция

Сторони підпишуть дворічну угоду.

ПСЖ найближчим часом може оголосити про призначення нового головного тренера, яким стане Луїс Енріке. Про це повідомляє інсайдер Фабриціо Романо у своєму твіттері.

За інформацією джерела, сторони домовилися про дворічний контракт.

Також зазначається, що офіційне оголошення очікується після того, як парижани остаточно завершать процес розірвання контракту з Крістофом Галтьє.

Останнім місцем роботи Енріке була збірна Іспанії, яку він залишив у січні 2023 року після ЧС-2022 у Катарі. До цього Луїс очолював Рому, Сельту та Барселону.

Раніше повідомлялося, що сьогодні відбудеться ключова зустріч між ПСЖ та Мбаппе, на якій визначиться подальша доля лідера парижан.