Франция

Монегаски отримали нового наставника.

Австрійський тренер Аді Хюттер очолив Монако. Про це повідомляє пресслужба монегасків.

Контракт Хюттера з Монако розрахований до середини 2025 року. Фінансові подробиці угоди не розголошуються. Нагадаємо, фахівець залишається без роботи з літа 2022 року, коли покинув Боруссію Менхенгладбах.

Найбільше австрієць відомий по роботі з Айнтрахтом. Під його керівництвом клуб виходив до півфіналу Ліги Європи.