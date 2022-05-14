Германия

В останньому турі команда Аді Хюттера розгромила Гоффенгайм.

Менхенгладбахськая Боруссія на своєму офіційному сайті оголосила про відставку головного тренера Аді Хюттера.

Переговори між клубом та 52-річним спеціалістом точилися протягом останніх тижнів, але про нову угоду домовитися не вдалося.

"Після тривалих дискусій ми дійшли до спільної згоди піти різними шляхами. Дуже шкода, є чимало жалю, адже я почувався тут дуже комфортно. На жаль, ми не досягли спортивних успіхів. Можу лише подякувати клубу за відкритість та чесність", - наводить слова Хюттера Sky Sports.

Таким чином Хюттер провів на чолі команди один сезон. Разом із ним команда фінішувала десятою у турнірній таблиці Бундесліги і не потрапила до єврокубків.

В останньому турі, що відбувся сьогодні, Боруссія М розгромила Гоффенгайм.