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Українець розповів про підготовку до матчу з Іспанією.

Півзахисник молодіжної збірної України Георгій Судаков прокоментував перемогу над Францією (3:1) 1/4 фіналу Євро-2023.

"Дуже багато емоцій після такої важкої, емоційної гри, переможної. Складно перемкнутися, але маємо це зробити. Ми вже думаємо про Іспанію. У нас особливо немає часу на відновлення, але маємо витягувати із себе максимум, що маємо, показувати свій рівень гри.

Ми всі мріяли про Олімпіаду. Це історія — вперше збірна України з футболу на Олімпіаді. Цією командою ми написали нашу історію. Звісно, хочу зіграти на Олімпіаді, це дуже престижно. Якщо буде можливість — я поїду.

Гра Мудриком в одній команді? Міша дуже майстерний футболіст. Коли граєш на такому рівні з такими футболістами, отримуєш задоволення. Я його відчуваю, він мене відчуває на полі. Отримуємо задоволення від того, що робимо. Звичайно, хочеться грати частіше разом.

Матч з Іспанією? Не можна порівнювати гру в групі, коли ти вже вийшов з неї, і півфінал Євро. Зовсім різні матчі та зовсім різні склади. Але ми налаштовуємося позитивно. У першу чергу маємо показати свій футбол і відштовхуватися тільки від своєї гри. Не підлаштовуватися під Іспанію, а насамперед показувати свою майстерність", — сказав Судаков в інтерв'ю ВЗБІРНА.

Нагадаємо, матч Іспанія – Україна відбудеться у середу, 5 липня, о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.