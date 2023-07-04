Україна

Футболіст оформив повноцінний трансфер.

Пресслужба Миная повідомила про підписання повноцінної угоди з захисником Юрієм Кравчуком, права на якого належали харківському Металісту.

У минулому сезоні 29-річний футболіст виступав за команду на правах оренди, а зараз підписав контракт на 2 роки.

В минулому сезоні гравець зіграв 16 матчів та забив два голи – по одному у ворота Колоса та Інгульця.

Раніше повідомлялось, що Гончар, Пеньков та Горін залишили склад Минаю.