Франция

Французький клуб розраховує одержати за хорвата близько 25 мільйонів євро.

Півзахисник Ренна Ловро Маєр може продовжити свою кар'єру у німецькій Бундеслізі. Про це повідомляє L’Equipe.

За інформацією джерела, у послугах 25-річного хорвата зацікавлений Вольфсбург, який вже зробив першу пропозицію для французького клубу.

Проте французів не влаштувала сума можливого трансферу – вони мають намір виручити за хорвата близько 25 мільйонів євро. Його чинний контракт із клубом розрахований до літа 2027 року.

Крім Вольфсбурга, гравцем також цікавиться леверкузенський Баєр.

Минулого сезону Майєр провів 42 матчі, в яких забив три м'ячі та віддав шість результативних передач.