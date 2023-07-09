Франция

Коментар захисника після повернення на батьківщину.

Новоспечений захисник ПСЖ Люка Ернандес прокоментував свій перехід у французький клуб із Баварії.

"Я давно хотів цього, і нарешті це сталося. Я дуже радий бути тут, це особливий для мене день.

ПСЖ – амбітний клуб, який прагне трофеїв. Я грав за інші топкоманди, які теж мали великі амбіції. ПСЖ хоче досягти великих успіхів, і я сподіваюся йому з цим допомогти.

Я хочу стати частиною цієї сім'ї та завоювати безліч трофеїв. І докладу всіх необхідних зусиль для того, щоб усі працювали як один і щоб ми досягли великих успіхів разом.

Я переходжу до дуже великого клубу з дуже сильними гравцями. Я молодий і ще багато повинен навчитися. Я приїхав вчитися, але перш за все – завойовувати трофеї якнайбільше! Саме це мене найсильніше мотивує. Я граю заради перемог і хочу виграти тут усе", – сказав захисник в коментарі офіційному сайту клубу.

Угода з 27-річним французом розрахована на п'ять років.

За інформацією ЗМІ, сума трансферу становила близько 47 мільйонів євро.