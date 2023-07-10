Ексспортдир ПСЖ прокоментував розвиток подій довкола футболіста.
Леонардо, Getty Images
10 липня 2023, 10:33
Чергове трансферне вікно — чергова сага про те, як нападник французького Парі Сен-Жермен Кіліан Мбаппе відчайдушно намагається залишити склад команди.
24-річна зірка світового футболу видав скандальне інтерв’ю, після якого президент "червоно-синіх" Нассер Аль-Хелаїфі відверто заявив, що гравцю, у випадку не вдоволення станом справ у клубі, краще піти.
Аналогічної думки дотримується й колишній спортивний директор ПСЖ Леонардо, про що він розповів у своєму останньому інтерв’ю.
"Парі Сен-Жермен існував до Кіліана Мбаппе і буде існувати після нього.
Він був у Парижі шість років, і за ці шість сезонів п'ять різних клубів виграли Лігу чемпіонів (Реал Мадрид у 2018 і 2022 роках, Ліверпуль у 2019 році, Баварія Мюнхен у 2020 році, Челсі у 2021 році та Манчестер Сіті у 2023 році). Ніхто з них не мав Мбаппе у своєму складі.
Своєю поведінкою за останні два роки Мбаппе показує, що він ще не є гравцем, здатним по-справжньому керувати командою. Він — чудовий футболіст, але не лідер. Він — чудовий бомбардир, а не творчий гравець. Важко створити команду з вашого оточення, якщо у вас немає належних якостей.
Тут для мене все доволі очевидно: Мбаппе настав час піти.
У той самий час. Я дуже шкодую про те, що трапилося відносно відходу Мессі. Лео — надзвичайна людина і чемпіон, гідний увійти на футбольний Олімп разом з Пеле і Марадоною.
Він зробив життєвий вибір, який дозволить йому якомога краще поєднати сім'ю і роботу.
Скажу так, якщо ви підете на війну з Лео, малоймовірно, що ви помрете на самоті. Із іншими, на жаль, це більш імовірно", — заявив бразильський функціонер.
Тим часом ПСЖ долучив до свого складу чергового коштовного новачка.