Франция

Ексспортдир ПСЖ прокоментував розвиток подій довкола футболіста.

Чергове трансферне вікно — чергова сага про те, як нападник французького Парі Сен-Жермен Кіліан Мбаппе відчайдушно намагається залишити склад команди.

24-річна зірка світового футболу видав скандальне інтерв’ю, після якого президент "червоно-синіх" Нассер Аль-Хелаїфі відверто заявив, що гравцю, у випадку не вдоволення станом справ у клубі, краще піти.

Аналогічної думки дотримується й колишній спортивний директор ПСЖ Леонардо, про що він розповів у своєму останньому інтерв’ю.

"Парі Сен-Жермен існував до Кіліана Мбаппе і буде існувати після нього.

Він був у Парижі шість років, і за ці шість сезонів п'ять різних клубів виграли Лігу чемпіонів (Реал Мадрид у 2018 і 2022 роках, Ліверпуль у 2019 році, Баварія Мюнхен у 2020 році, Челсі у 2021 році та Манчестер Сіті у 2023 році). Ніхто з них не мав Мбаппе у своєму складі.

Своєю поведінкою за останні два роки Мбаппе показує, що він ще не є гравцем, здатним по-справжньому керувати командою. Він — чудовий футболіст, але не лідер. Він — чудовий бомбардир, а не творчий гравець. Важко створити команду з вашого оточення, якщо у вас немає належних якостей.

Тут для мене все доволі очевидно: Мбаппе настав час піти.

У той самий час. Я дуже шкодую про те, що трапилося відносно відходу Мессі. Лео — надзвичайна людина і чемпіон, гідний увійти на футбольний Олімп разом з Пеле і Марадоною.

Він зробив життєвий вибір, який дозволить йому якомога краще поєднати сім'ю і роботу.

Скажу так, якщо ви підете на війну з Лео, малоймовірно, що ви помрете на самоті. Із іншими, на жаль, це більш імовірно", — заявив бразильський функціонер.

Тим часом ПСЖ долучив до свого складу чергового коштовного новачка.