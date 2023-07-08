Напруга між футболістом та паризьким клубом продовжує зростати.
Кіліан Мбаппе, Getty Images
08 липня 2023, 13:19
Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе прокоментував свої виступи за паризький клуб, натякнувши, що йому потрібно змінити команду, щоб досягти подальшого прогресу.
"Так, люди применшують мій рівень виступів, але я їх не звинувачую. Всі у Франції бачили, як я ріс. Вони бачать це постійно – щотижня в ПСЖ або в національній збірній. Я багато забиваю щороку, тому для людей це стає нормальним явищем.
Я молодий та мав можливість спостерігати за тим, що робили Роналду, Мессі, великі футболісти. Ми живемо у такому суспільстві, де кажуть: "Це все добре, але зроби це знову".
Думаю, що перебування в ПСЖ не дуже допомагає – це розділена команда, розділений клуб. Тому, звісно, це притягує чутки. Проте мене вони не турбують – я знаю, що роблю", - наводить слова Мбаппе RMC Sport.
Раніше повідомлялося, що Арсенал стане пріоритетним вибором для Мбаппе, якщо він захоче в АПЛ.