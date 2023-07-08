Франция

Напруга між футболістом та паризьким клубом продовжує зростати.

Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе прокоментував свої виступи за паризький клуб, натякнувши, що йому потрібно змінити команду, щоб досягти подальшого прогресу.

"Так, люди применшують мій рівень виступів, але я їх не звинувачую. Всі у Франції бачили, як я ріс. Вони бачать це постійно – щотижня в ПСЖ або в національній збірній. Я багато забиваю щороку, тому для людей це стає нормальним явищем.

Я молодий та мав можливість спостерігати за тим, що робили Роналду, Мессі, великі футболісти. Ми живемо у такому суспільстві, де кажуть: "Це все добре, але зроби це знову".

Думаю, що перебування в ПСЖ не дуже допомагає – це розділена команда, розділений клуб. Тому, звісно, це притягує чутки. Проте мене вони не турбують – я знаю, що роблю", - наводить слова Мбаппе RMC Sport.

Раніше повідомлялося, що Арсенал стане пріоритетним вибором для Мбаппе, якщо він захоче в АПЛ.