Франция

Парижани підсилюються потужним молодим гравцем.

ПСЖ на своєму офіційному сайті повідомив про підписання гравця Бенфіки Б Шера Ндура.

У паризький клуб італієць сенегальського походження перейшов як вільний агент. Контракт розрахований на 5 років. 18-річний футболіст буде виступати за парижан під 27-м номером.

Шер Ндур народився в Брешії у 2004 році. Спочатку він приєднався до академії Брешії (2009), потім Аталанти (2013), а згодом полетів до Португалії у 2020 році, щоб підписати свій перший професійний контракт з Бенфікою.

Раніше повідомлялось, що ПСЖ хоче підсилитись Льорісом.