Франция

Французький суперфорвард відкрито заявляє про свої амбіції.

Лідер ПСЖ Кіліан Мбаппе заявив, що серйозно розглядає можливість здобути нагороду Золотий м'яч.

"Так, зараз я думаю про Золотий м'яч. Але навіть якщо я про нього не думаю, то люди думають про мене, тому що моє ім'я завжди виникає у таких обговореннях. Голосують люди, а я просто вношу свій внесок.

Коли ти граєш на топрівні, тебе оточують лише футболісти найвищого рівня. Якщо я назву когось одного, то це буде виглядати як нехтування до інших суперників. Усіх цих гравців ви можете назвати й самі.

Люди думають, що я грав сильно? Це робить мене щасливим та дає впевненість, яка дозволить продовжувати робити те, що я роблю", – сказав форвард.

Раніше повідомлялося, що Арсенал стане пріоритетним вибором для Мбаппе, якщо він захоче в АПЛ.