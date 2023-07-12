Україна: Перша ліга

Воротар приєднався до львівського клубу.

Голкіпер Карпат 25-річний Дмитро Фастов проведе наступний сезон на правах оренди у харківському Металісті. Про це повідомляється на офіційному сайті львів'ян.

"Я потребую ігрової практики, тому вважаю, що оренда піде мені на користь, – каже Фастов. – У Карпатах я отримав хороший досвід, це був гарний рік. Бажаю хлопцям виконати завдання та вийти у Прем’єр-лігу. Вболіватиму за Карпати та сподіваюся, що згодом повернуся у команду".

Нагадаємо, обидві команди в наступному сезоні виступатимуть в Першій лізі України.

Тим часом Минай підписав центрального півзахисника Сергія Панасенка, права на якого раніше належали харківському Металісту.