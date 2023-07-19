Франция

Президент чемпіонів Франції відреагував на скандал довкола Мбаппе.

Чергове трансферне вікно супроводжується чутками щодо можливого відходу із складу французького Парі Сен-Жермен нападника Кіліана Мбаппе.

Однак цього разу 24-річний виконавець, здається, установив занадто високий рівень напруги у відносинах із клубом своєю відмовою продовжити контракт.

Довкола гравця здійнялась справжня інформаційна хвиля, на яку не міг не відреагувати президент "червоно-синіх" Нассер Аль-Хелаїфі.

"ПСЖ має більше значення, аніж будь-хто в його складі, уключно зі мною. І той, хто не хоче грати або не поважає емблему, не повинен бути тут.

Ми збудували найкращу інфраструктуру в футбольному світі, тому жодних виправдань більше немає. Гравцям абсолютно нічого не бракує.

Отже, зосередьтесь на виконанні своєї частини обов’язків, а потім дайте час, аби прийшли результати", — заявив очільник французького клубу.

Тим часом Мбаппе заявив, що наразі думає виключно про нагороду Золотий м’яч.