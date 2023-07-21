Габонський форвард стане одноклубником українця Руслана Маліновського.
П'єр-Емерік Обамеянг, Getty Images
21 липня 2023, 08:39
Нападник Челсі П'єр-Емерік Обамеянг найближчим часом стане гравцем Марселя. Про це повідомляє інсайдер Фабриціо Романо у своєму твіттері.
За інформацією джерела, 34-річний габонець вже пройшов успішне медичне обстеження у розташуванні "провансальців".
Зазначається, що трансфер буде оформлено після того, як Обамеянг розірве свій контракт із "синіми", які готові відпустити його безкоштовно.
Минулого сезону Обамеянг провів 21 матч, у яких забив три м'ячі та віддав один асист.