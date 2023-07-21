Франция

Габонський форвард стане одноклубником українця Руслана Маліновського.

Нападник Челсі П'єр-Емерік Обамеянг найближчим часом стане гравцем Марселя. Про це повідомляє інсайдер Фабриціо Романо у своєму твіттері.

За інформацією джерела, 34-річний габонець вже пройшов успішне медичне обстеження у розташуванні "провансальців".

Зазначається, що трансфер буде оформлено після того, як Обамеянг розірве свій контракт із "синіми", які готові відпустити його безкоштовно.

Минулого сезону Обамеянг провів 21 матч, у яких забив три м'ячі та віддав один асист.