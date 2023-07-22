Франция

Нападник може перебратись в Лігу 1.

Парі Сен-Жермен розглядає різноманітні варіанти підсилення атакувальної ланки в поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання L`Equipe, чемпіон Франції націлився на нападника Аталанти Расмуса Гойлунда та вже розпочав перемовини.

Парі Сен-Жермен очікує, що про трансфер данського нападника вдасться домовитись за суму близько 60 мільйонів євро.

У сезоні-2022/23 Гойлунд провів 32 матчі в Серії А: на його рахунку дев'ять голів та два асисти.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Аталанта знає про угоду Гойлунда з МЮ, але незадоволена агентами нападника.