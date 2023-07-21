Франция

Досвідчений футболіст буде шукати новий клуб.

Марсель проводить роботу над комплектацією складу перед початком наступного сезону.

Як повідомляє офіційний сайт провансальців, команду покинув багаторічний лідер Дімітрі Паєт, який виступав за Марсель з 2017 року.

Про це рішення було оголошено на спеціальній пресконференції. Дімітрі Паєт відповідав на питання зі сльозами на очах.

Dimitri Payet, in tears after announcing that he’s set to leave OM.



🎥 @Steph13Freedpic.twitter.com/rdHHmfXT7P — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 21, 2023

Зазначимо, що за весь час виступів за Марсель французький півзахисник провів 326 матчів, в яких відзначився 78 голами та 95 результативними передачами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Обамеянг пройшов медогляд перед переходом у Марсель.