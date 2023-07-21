Досвідчений футболіст буде шукати новий клуб.
Дімітрі Паєт, getty images
21 липня 2023, 16:26
Марсель проводить роботу над комплектацією складу перед початком наступного сезону.
Як повідомляє офіційний сайт провансальців, команду покинув багаторічний лідер Дімітрі Паєт, який виступав за Марсель з 2017 року.
Про це рішення було оголошено на спеціальній пресконференції. Дімітрі Паєт відповідав на питання зі сльозами на очах.
Зазначимо, що за весь час виступів за Марсель французький півзахисник провів 326 матчів, в яких відзначився 78 голами та 95 результативними передачами.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Обамеянг пройшов медогляд перед переходом у Марсель.