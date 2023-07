Марсель проводить роботу над комплектацією складу перед початком наступного сезону.

Як повідомляє офіційний сайт провансальців, команду покинув багаторічний лідер Дімітрі Паєт, який виступав за Марсель з 2017 року.

Про це рішення було оголошено на спеціальній пресконференції. Дімітрі Паєт відповідав на питання зі сльозами на очах.

