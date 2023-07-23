Франция

Проте француз хоче лише у Реал.

ПСЖ сподівається, що Кіліан Мбаппе розгляне різноманітні варіанти продовження кар'єри, повідомляє Le Parisien.

За інформацією джерела, президент парижан Нассер Аль-Хелайфі зв'язався з 24-річним футболістом та попросив його вислухати інші пропозиції.

Зокрема, деякі клуби зацікавлені у Мбаппе та готові запропонувати в обмін своїх футболістів.

Однак Кіліан не звертає уваги на альтернативи і хоче лише до Реалу.

Раніше повідомлялося, що Мбаппе не полетів із командою на передсезонне турне до Японії. Також, що лондонський Арсенал стане пріоритетним вибором для Кіліана Мбаппе, якщо він захоче в АПЛ.

У сезоні-2022/23 Мбаппе забив 41 гол і зробив 9 результативних передач у 43 матчах за ПСЖ у всіх змаганнях.