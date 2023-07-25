28-річний француз продовжить кар'єру у Франції.
Морган Сансон, ФК Ніцца
25 липня 2023, 11:58
Ніцца на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту із півзахисником Астон Вілли Морганом Сансоном.
Орендна угода з 28-річним французом розрахована до кінця сезону.
Другу половину минулого сезону Сансон провів у складі Страсбуру, де виступає українець Едуард Соболь. На його рахунку 18 матчів, один забитий м'яч та два асисти.
Також зазначимо, що раніше Самсон виступав у Франції за Марсель, Монпельє та Ле-Ман.