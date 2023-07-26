Франция

Французького нападника не переконала запропонована зарплата в 200 мільйонів євро за сезон.

Напередодні стало відомо про те, що Кіліан Мбаппе не потрапив до списку Парі Сен-Жермен на передсезонний тур в Японії, а самого зіркового гравця готові виставити на трансфер через ризик безкоштовно втратити його наступного літа, коли спливає його контракт.

Повідомлялося, що Аль-Хіляль з Саудівської Аравії зробив офіційну багатомільйонну пропозицію ПСЖ щодо 24-річного француза, проте сам Кіліан не зацікавлений продовжувати кар'єру в саудівському чемпіонаті.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, незважаючи на те, що делегація Аль-Хіляля вирушила до Парижу для перемовин, Мбаппе відмовився вести переговори.

Зіркового нападника не переконала запропонована зарплата у розмірі 200 мільйонів євро за сезон плюс 100% прав на доходи від власного бренду.

Відзначається, що у ПСЖ впевнені, що Кіліан Мбаппе має домовленість із мадридським Реалом щодо переходу наступного літа на правах вільного агента.