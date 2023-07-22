Франция

Клуб Саудівської Аравії готовий надати французькому форварду 400 мільйонів євро за дворічним контрактом.

Напередодні стало відомо про те, що Кіліан Мбаппе не потрапив до списку Парі Сен-Жермен на передсезонний тур в Японії, а самого зіркового гравця вирішили виставити на трансфер через ризик безкоштовно втратити його наступного літа, коли спливає його контракт.

Як повідомляє журналіст Фабріс Хокінс із RMC Sport, на цьому етапі Аль-Хіляль з чемпіонату Саудівської Аравії є единим клубом, який зробив офіційну пропозицію ПСЖ щодо 24-річного француза.

За інформацією джерела, саудівський клуб запропонував парижанам 200 мільйонів євро за останній рік контракту Мбаппе, а самому гравцю Аль-Хіляль готовий надати 400 мільйонів євро за дворічною угодою.

Відзначається, що якщо Кіліан не даст позитивної відповіді щодо продовження контракту до 31 липня, то ПСЖ буде готовий прийняти пропозиції від інших клубів. У той же час, останнє рішення залишиться за самим гравцем.

Раніше повідомлялося, що лондонський Челсі зацікавлений у підписанні Кіліана Мбаппе та зробив запит ПСЖ, проте офіційної пропозиції "сині" наразі не робили.

Поки плани француза незмінні — він планує залишити ПСЖ наступного літа вільним агентом та приєднатися до мадридського Реала, який не хоче платити жодної копійки парижанам цього літа.